Ana Langner

Periódico La Jornada

Sábado 21 de diciembre de 2019, p. 10

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, defendió el matrimonio igualitario y declaró que cada persona tiene el derecho de amar a quien quiera y si ese es un principio subversivo, pues querrá decir que nuestra sociedad está muy mal .

En el acto Política exterior inclusiva y derechos LGBTTTIQ a 10 años del matrimonio igualitario , el responsable de la política exterior mexicana expuso que para construir una sociedad libre, igualitaria, próspera, pacífica, lo primero que hay que hacer es dejar de perseguir, excluir, discriminar a las personas en las decisiones esenciales en su vida que no le competen al Estado .

Ebrard Casaubón, quien en 2009 apoyó la iniciativa de matrimonio igualitario cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, relató que en ese entonces existieron muchos razonamientos para decidir no hacerlo, que no era tan importante o era un colectivo que no era tan decisivo y en cambio habría un costo electoral .