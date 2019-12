Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Sábado 21 de diciembre de 2019, p. 7

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó ayer el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), por medio del cual se validó el nombramiento de Fernando González, yerno de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, como dirigente y representante legal de la asociación Redes Sociales Progresistas, que busca constituirse en partido.

Juan Iván Peña Neder, quien fue removido de la dirigencia, se había inconformado por la decisión del INE, ya que a su parecer, no revisó el cumplimiento de los requisitos establecidos para celebrar la sesión en la que fue sustituido por González. Entre ellos, que no hubo convocatoria para la reunión y se celebró con dos miembros del consejo directivo y no con el mínimo de tres exigido por los estatutos de la agrupación.

Aún hay un juicio civil en el que se dirimirá la validez del acta de esa asamblea, así como de la encabezada por Peña Neder donde se le confirmó como directivo.

En el proyecto de sentencia aprobado por la mayoría, se destacó que el órgano electoral actuó conforme a derecho al tener por reconocida la representación legal de la agrupación, únicamente para cuestiones relacionadas con el proceso de constitución del partido, pues con ello garantizó la continuación y el correcto desarrollo de diversas actividades que son de la mayor relevancia para dicho procedimiento y que se estaban viendo afectadas por la indeterminación en torno al liderazgo de la agrupación.