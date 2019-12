Fustigó la entrega de concesiones en el sector energético y se comprometió de lleno con la CFE: “Si no hubiésemos triunfado, si no habría sonado la campana, la alarma, el decir se acabó con esa política de saqueo, a final de este sexenio, de acuerdo con los pronósticos de los técnicos de la CFE se iba a estar generando cuando mucho 20 por ciento de la energía eléctrica que demanda el país.

¿Qué es lo que vamos a procurar? Que al final del sexenio quedemos cuando menos con la misma proporción: 56-44. Ese es el compromiso. Esto va a significar inversión, va a significar mantenimiento de las plantas, de las centrales, hacer a un lado el plan de ir cerrando las plantas, subutilizando las plantas, ya sea de ciclo combinado o las hidroeléctricas, para no competir con las empresas particulares, porque esa era la estrategia, ese era el plan. Esto ya cambió. Vamos a impulsar a la CFE con inversión, con el apoyo de ustedes.

Dejó entrever que no tocará la reforma energética peñista: “No vamos a reformar la Constitución para dar marcha atrás a la llamada reforma energética; sencillamente vamos a que haya piso parejo, porque no se le estaba dando atención adecuada a la CFE.

No queremos la reforma a la Constitución porque generaría mucha polémica, confrontación y no hace falta. Es cosa de tener voluntad para que ya se detenga, como ha venido sucediendo en estos meses, la privatización de la industria eléctrica. Se necesitaría mucha inversión pública y no hay las condiciones, porque nos dejaron una enorme deuda pública.

Así evidenció el tamaño del problema financiero que afronta su gobierno: Cuando terminó el gobierno de Fox la deuda era de un billón 700 mil millones; Calderón dejó la deuda en 5 billones 200 mil millones, aumentó más de 200 por ciento, y la deuda que heredamos ahora es de 10 billones 800 mil millones. Sólo para pagar intereses de esa enorme deuda este año tenemos que destinar 600 mil millones de pesos .

Remató con un no rotundo al sistema privatizador. No nos pueden decir que el modelo eficiente, el modelo a seguir debe ser continuar con la política privatizadora, porque esa política demostró que no funciona. Ni siquiera es un asunto o no sólo es un asunto político, ideológico, es de juicio práctico. En el tiempo que llevan aplicando esa política o que se mantuvo esa política privatizadora las cosas no mejoraron.

Al concluir, el Presidente y sus acompañantes se fueron a comer barbacoa y consomé en el famoso restaurante De Santiago.