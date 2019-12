A pesar de ello, Seade insistía en que el T-MEC se aprobaría este mismo año, porque estamos cerca del hueso y lo masticamos por ambos lados para llegar a un acuerdo . Sin embargo, el camino se llenó de y aún México debió tolerar un imprevisto protocolo modificatorio del T-MEC, mediante el cual la parte gringa coló varios puntos no consensuados entre las partes.

Y remarcaba: “tengo plena confianza, bueno, confianza, quito lo de plena para no ser excesivamente optimista, tengo confianza en que antes del receso de invierno del Congreso de Estados Unidos se lance la… o sea, el punto clave es que la señora Pelosi decida llevar esto a votación. La clave es que ella inicie el proceso formal de votación. Es el punto que nos interesa: ver cuándo va a suceder. Tengo confianza en que se dé en las próximas semanas, ya a partir de ahí tres meses como mínimo para que entre en vigor”.

Y cuando todo parecía superado aparecieron los inspectores laborales , que estuvieron a punto de apestar el proceso de firma del T-MEC. Al respecto, Seade aseguró que en el mecanismo comercial no hay letras chiquitas . En todo caso, según su versión, se trata de agregados que supuestamente vigilarán el cumplimiento de la reforma laboral y que responden “a una cuestión interna de Estados Unidos, como parte del proceso de ratificación del tratado… En nuestro país no habrá agregados laborales que supervisen el cumplimiento de la ley del trabajo mexicana, y esto no forma parte de la adenda firmada” (léase el protocolo modificatorio ).

Al quite tuvo que entrar la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, quien subrayó que en ninguna parte de las modificaciones al Tratado México, Estados Unidos y Canadá aparece inspectores laborales; hemos revisado los textos y se trata de agregados laborales adscritos a las embajadas, como los que existen de diferentes dependencias para dar seguimiento a las políticas públicas de otras naciones. Es una práctica normal, que también lleva a cabo México en sus relaciones bilaterales y multilaterales .

Pero al final de cuentas todos, aparentemente, felices y contentos, porque la Cámara de Representantes de Estados, con la señora Pelosi a la cabeza, y luego de afianzar el juicio político contra Trump, aprobó (385 a favor, 41 en contra) el T-MEC, apenas 24 horas después de dar curso al impeachment.

De cualquier forma, falta camino por recorrer, porque sería a principios de 2020 cuando se pronuncie el Senado estadunidense y, si lo hace de forma positiva, habrá que esperar a que el salvaje de la Casa Blanca promulgue el T-MEC como ley.

Las rebanadas del pastel

Y sí, falta la aprobación del Congreso canadiense, pero a estas alturas ello es peccata minuta.

