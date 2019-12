Álvaro Carlos Aldama y Luebbert

Pide preservar evidencia de atropello

Como constancia, para bien o para mal, quiero relatar que, con fecha primero de diciembre del presente, siendo aproximadamente a las 15.10 horas, fui alevosamente atropellado por una camioneta blanca en el centro de Lerma de Villada, Edomex. Venía con mi hija y mi nieta en sus brazos, quienes milagrosamente se salvaron. Como muchas veces sucede, quien lo hizo se dio a la fuga y no hubo quien apuntara las placas. Una patrulla de Protección y Vialidad, la 0146, tomó algunos datos de lo acontecido por parte de vecinos y transeúntes, entre ellos, de que en un negocio cercano una cámara registró algo de lo sucedido. Solicité a los patrulleros tomaran cartas en el asunto para preservar la evidencia, mientras mis familiares me trasladaban al hospital, pues uno de los huesos de mi codo quedó hecho añicos. Solicito desde aquí a las autoridades municipales revisen y preserven las imágenes de sus cámaras apostadas en el lugar de los hechos para las investigaciones pertinentes. Fue en el siempre honroso hospital Jiménez Gallardo, del Issste, en Metepec, donde me intervinieron quirúrgicamente. Agradezco, junto con mi familia, el profesionalismo y la enorme calidez de médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, trabajadoras sociales, administrativos y demás personal (entre ellos el médico legista y un enviado de la procuraduría, que en forma protocolaria me visitaron), su enorme contribución humana. Estoy adolorido, pero feliz.

René Muñoz González

Invitaciones

Foro México y América Latina hoy

Invitamos al foro México y América Latina hoy, la 4a Transformación y la región. Este sábado 21 de diciembre a las 16 horas. Participan: el senador Alejandro Peña, Emiliano Zolla y David Toriz. El el restaurante Capi Carmona, ubicado en Emilio Carranza 10. Metro Moctezuma. Venustiano Carranza, CDMX.

René González, Alberto Reyes, militantes de Morena CDMX.

Teatro gratuito y divertido

Invitación para los lectores de La Jornada a la obra de teatro A Chrystmas story never told. (Obra teatral musical narrada en inglés).

Se presentará el sábado 21 de diciembre de 2019, a las 13 horas, en el teatro de la Carpa Geodésica ubicada en Insurgentes Sur 2135, San Ángel. Metrobus Bombilla.

La entrada es gratuita, quién guste dar una cooperación voluntaria al final será bienvenida.

Alejandro Manrique Soto