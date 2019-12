La importancia del líder. El caudillo que habla como su pueblo, que come donde come el pueblo, y cristaliza sus sueños y aspiraciones, generando una oleada de esperanza a su llegada, junto con una tremenda politización de la sociedad.

Todo ello mientras se suceden las insurrecciones populares en Haití, Honduras, Ecuador, Chile y Colombia, y la ola feminista se va convirtiendo en un tsunami imparable que interpela a segmentos de la población a los que no llegan los partidos políticos tradicionales.

No es casualidad cerrar el año en Caracas, donde también lo empecé, el 10 de enero, participando en la toma de posesión de Nicolás Maduro, tras ganar las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.

Lo material. Como la gente no come ideología, en ambos procesos hay una apuesta por la redistribución. En cada caso según la correlación de fuerzas existente. En México no da más que para una amplia red de programas sociales, y en Bolivia se pudo ir más allá y nacionalizar los recursos naturales al mismo tiempo que se paría una nueva Constitución. La izquierda y el proyecto posibles en cada tiempo y lugar.

Tres características comunes, y cinco desafíos o enseñanzas que podemos sacar del proceso de cambio boliviano para pensar la cuarta transformación 4T mexicana:

1. El gobierno siempre está en disputa. A pesar del líder, los proyectos que se contraponen al interior del gobierno no siempre van en la misma dirección, sobre todo en procesos nacional-populares con tan amplio apoyo en las urnas.

2. El Estado es un monstruo que nunca se puede desmontar del todo. La policía o el ejército, junto con otras expresiones de las élites económicas o mediáticas al interior del Estado, no siempre responden a la conducción del líder.

3. La importancia del partido. No todo el mundo cabe dentro de un partido que siempre tiene que estar a la izquierda del gobierno, e incluso en disputa con otros poderes del Estado en defensa del proceso de transformación. El partido debe ser siempre una herramienta para la lucha institucional, sí, pero también una herramienta para la lucha de masas y la lucha ideológica. Si no se complementan esas tres luchas, comienzan los problemas, como ya se ha comprobado no sólo en Bolivia, sino también en Brasil o Ecuador.

4. El problema de las clases medias posneoliberales. La gente no come ideología, pero con lo material no es suficiente. La disputa cultural, el construir alternativas para esos millones de personas de origen popular que salen de la pobreza, es el hilo conductor entre la estructura y la superestructura, espacio donde, además, hay que dar batalla en el ámbito mediático.

5. Estados Unidos. Al imperialismo ni un tantito así, porque Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses, y su objetivo siempre va a ser poner su voracidad por los recursos naturales por encima de cualquier interés nacional o latinoamericano. Y para ello va a utilizar cualquiera de los tentáculos disponibles, se llamen DEA, Usaid, NDI, IRI, embajada u Organización de los Estados Americanos.

Y es que, aunque ningún proceso pueda ser calco ni copia de otro, más vale que saquemos lecciones de los errores cometidos para no repetirlos, y tener un 2020 de acumulación política y social desde abajo, desde los pueblos, pero también desde arriba, desde los gobiernos progresistas.

*Politólogo experto en América Latina