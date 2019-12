Armando G. Tejeda

Sábado 21 de diciembre de 2019, p. 21

Madrid. El ex presidente catalán Carles Puigdemont y el ex consejero Toni Comín se convirtieron desde ayer en diputados del Parlamento europeo de pleno derecho, gracias a la sentencia emitida el pasado jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalán encarcelado y cumpliendo condena en España. Tras recoger su acta provisional, Puigdemont afirmó: La justicia europea dice que somos eurodiputados desde julio pasado. Y hay que cumplir las leyes .

Inmunidad a Junqueras

Tras la sentencia emitida por el TJUE los servicios jurídicos de la Eurocámara presentaron un informe a su presidente, David Sassoli, sobre la inmunidad de Junqueras, quien fue condenado a 13 años de prisión por su papel en la declaración unilateral de la independencia catalana en 2017.

La nueva condición de Puigdemont como europarlamentario supone un nuevo revés para el Estado español ya que el Tribunal Supremo tiene abierta una causa contra él por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia, pero no han podido actuar en su contra, pues un juzgado alemán y otro belga rechazaron repetidamente entregarlo a España por no reconocer como delitos los cargos que se le imputan al ex presidente catalán.