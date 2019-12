Ante el Congreso se manifestaron algunos seguidores de la opositora alianza Cambiemos, la mayoría señoras con banderitas celestes, que expresaron su rechazo a la Ley de Solidaridad y Emergencia, sin la cual, de acuerdo con la mayoría de los analistas, Argentina no puede dar ningún paso por el estado en que se encuentra el país, como lo describieron los informes de varios ministros de la administración actual ante el Congreso en días recientes.

La maratónica sesión estuvo amenazada porque la ahora oposición intentó no hacer quorum para que asumieran los nuevos diputados surgidos en la reciente elección y que dan mayoría al oficialismo. Finalmente ninguno de los diputados de Juntos por el Cambio (Alianza Cambiemos) reconoció la gravedad de la crisis por lo cual no apoyaban una emergencia que intenta avanzar en el programa contra el hambre y encender los apagados motores de una economía en permanente caída durante los pasados cuatro años.

Mario Negri –de la Unión Cívica Radical (UCR), unida a Propuesta Republicana, del ex presidente Mauricio Macri, y la Coalición Cívica de Elisa Carrió–, fue uno de los mayores protagonistas del no a la emergencia, que según él no existe, sin ninguna autocrítica a la situación en que el gobierno anterior dejó al país, totalmente endeudado y en una posición insostenible y al borde del estallido social.

Fondo de 60 mil millones

En tanto, el presidente Alberto Fernández encabezó ayer en la Casa Rosada la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, creado poco antes de asumir el gobierno, apoyado por diversos sectores sociales, empresariales y políticos para enfrentar la situación con un compromiso ciudadano. Fernández dijo en su discurso que necesitamos olvidarnos de nosotros, de quiénes somos, de cómo pensamos y qué representamos. Y admitamos lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por la gente que pasa hambre .

Nutrido y diverso el conjunto de sus acompañantes como el Premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; Hilda de Dualde, esposa del ex presidente Eduardo Duhalde; el conductor de televisión Marcelo Tinelli; el escritor Martín Caparros, y monseñor Carlos Tissera de la organización católica Cáritas, entre otros.