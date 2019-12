Notimex

Periódico La Jornada

Sábado 21 de diciembre de 2019, p. a10

Sevilla. Joan Francesc Ferrer, Rubi, técnico del club español Real Betis, dejó en claro que jamás ha pensando que el volante ofensivo Diego Lainez abandone al club en el mercado invernal de transferencias que se efectúa en enero.

Entiende que el plantel verdiblanco pueda tener necesidades económicas, pero resaltó el aporte del futbolista mexicano en los recientes encuentros contra el Bilbao y el Español en la Liga de España, y frente al Antoniano en la Copa del Rey, donde inclusive hizo un golazo.

En ningún momento me he planteado la salida de Lainez, otra cosa es el interés económico que el club pueda tener en que salga, aunque no lo creo. Son tres partidos ya seguidos donde ha ayudado mucho , valoró Rubi sobre el mexicano.

Sabe que el tabasqueño tiene mucho futuro por delante y puede aumentar su potencial, por lo que trabajará de manera detallada con él.