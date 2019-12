–Pues mira, al principio subía videos de futbol, pero me empezó a llamar la música y se convirtió en un canal para melómanos, recuerda que somos Los Melómanos Equis. Entonces, mi intención es informar y dar a conocer un poco más de mí porque voy a sacar unos sencillos pronto, darme a conocer como artista y dar a conocer a otros artistas que a mí me gustan y quiero que más personas los conozcan. Como sucedió con Gustavo Dudamel, a quien hice una entrevista y me sorprendió la gran aceptación que tuvo ese video en mi canal.

Toca el piano, la guitarra, los timbales, el bajo. ‘‘Tengo un equipo increíble de producción. Ana Torres me ayuda a editar mis videos, Ignacio Oseguera me apoya con lo de la música, Poncho es el guitarrista de mi banda de rock, que se llama Soundtrack. Y estoy cursando sexto de primaria.”

Adriano Trillo tiene 12 años de edad. ‘‘Estoy en la etapa más feliz de mi vida porque en la adolescencia hay muchísimos cambios. Hace cinco años no era lo que soy ahora. Cada año maduro y crezco. Me formo. Ese es el punto”.

–¿Quién es ese artista Adriano?

–Pues mira, tengo mi banda de rock. Toco el piano, la guitarra y la percusión, los timbales. Estamos ensayando y grabamos en estudios. Como solista tengo muchos proyectos, porque yo digo que sin música nada merece la pena.

–¿Cómo te imaginas en launiversidad?

–Pues mira, ahorita tengo 12… a los 18 años me imagino como productor de discos, pero no haciendo música electrónica ni reguetón, que no me gusta. En 2030 me imagino haciendo producciónde discos de rock. Y para eso, voy a estudiar ingeniería y música y composición y audio.

–¿Y tu primer recuerdo musical?

–Yo sentado al piano. Mi primer recuerdo es cuando me sentaba al piano en casa de mi abuelo y en mi casa y comenzaba a jugar con él, aunque no le supiera. Agarraba cualquier instrumento y jugaba con él. Yo desde chiquito agarraba el piano y componía. Ese es el primer recuerdo que tengo.

Se despide así Adriano Trillo: ‘‘bueno, sigan leyendo La Jornada y vean mi canal en YouTube y los proyectos que les nombré porque van a estar muy buenos. Esperoque esto se publique uno de estos días y les mando un saludo a todos”.