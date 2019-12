César Arellano García y Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 20 de diciembre de 2019, p. 34

En pleno inicio de temporada vacacional de invierno, algunas operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se retrasaron entre una y ocho horas, lo que provocó enormes filas en mostradores y salas de última espera.

De acuerdo con Interjet, varios de sus vuelos tuvieron demoras debido a diversas fallas en el sistema de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo (Seneam), pero brindaría protección a sus clientes afectados.

Por separado, Seneam aseguró que las torres de control mexicanas operaban con normalidad y que el problema se presentó en la red aeronáutica internacional en los planes de vuelo de la FAA de Salt Lake, Estados Unidos por tres horas y media, por lo que las coordinaciones internacionales sufrieron afectaciones. Los planes de vuelo con las aerolíneas en territorio mexicano tuvieron afectaciones menores ; sin embargo, Seneam no reportó cuántos despegues y aterrizajes resultaron perjudicados.

Incluso el inconveniente se extendió hasta las redes sociales, donde varios usuarios subieron fotos y videos de viajeros molestos. Una pasajera a bordo de un avión de Interjet compartió un video justo en el momento que la tripulación del vuelo asevera que varios itinerarios de la aerolínea permanecían en tierra.