Indicó que la CFE apuesta a las energías contaminantes para generar electricidad, esto es, plantas de carbón, gas y combustóleo, y por ello será una de las instancias responsables, así como la Secretaría de Energía de que el país no reduzca sus emisiones de GEI.

Si México no cambia su forma de producir energía eléctrica, no alcanzará las metas de reducción de emisiones del Acuerdo de París para el periodo 2020-2030, advirtió Adrián Fernández Bremauntz, de Iniciativa Climática de México (ICM), organización integrante de la Plataforma México de Clima y Energía (PMCE).

La política actual en el sector ataca las energías renovables y promueve más combustibles fósiles. Así, no sólo no vamos a reducir las emisiones, las vamos a aumentar. No queremos más plantas de generación de electricidad con combustibles fósiles, porque son contaminantes .

Subrayó que en el caso de las termoeléctricas que usan gas natural emplean también mucha agua para sus sistemas de enfriamiento y añadió que lo que se tiene que promover son energías renovables que son más baratas que las fósiles .

Indicó que la CFE quiere tener el control de la producción de electricidad y para aumentar su participación le da de palos en la cara a las energías renovables. Para ello primero cancelaron las subastas para la construcción de centrales con energías limpias .

Acotó que a la CFE le cuesta de 90 a 100 dólares por megawatts hora producir electricidad con sus plantas viejas a gas, combustóleo y carbón, mientras que algunas de las empresas que ganaron las subastas, lo producían hasta en 30 dólares .