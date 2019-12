E

stimado presidente: antes de todo, felicitaciones por la linda y democrática victoria, que lo conduce, con toda justicia, a la Presidencia de Argentina. Usted la conquistó con todos los méritos y con absoluta legitimidad. Pude compartir con el pueblo argentino, por las calles céntricas de Buenos Aires y en la Plaza de Mayo, de esa bella fiesta democrática, que revela una victoria del pueblo, de Argentina, de la democracia.

Usted reúne las mejores condiciones de sacar al país de la dramática situación que usted tan bien resumió en su discurso en el Congreso Nacional. Fueron años no sólo de descuido con los intereses de Argentina, sino también con los intereses del pueblo, años de mentiras y de falta de soberanía y de independencia del país.

Su victoria y este comienzo de gobierno significan un momento de viraje en Argentina y en América Latina. Confirman lo que tantos decíamos: que el neoliberalismo no tiene aliento largo, porque representa a sectores restringidos de la población, los que viven de la especulación financiera. Porque no tiene políticas sociales, no tiene capacidad de conquista de bases populares de apoyo, quedando así rápidamente restringido al apoyo de los bancos privados y de sus voceros en los medios.

Pero le escribo sobre todo para pedirle perdón porque la persona que ocupa hoy la presidencia de Brasil, eligido como resultado de una monstruosa manipulación de fake news propagadas por millones de robots, no vino a su toma de posesión, además de emitir opiniones ofensivas a usted, a Cristina y a la voluntad soberana del pueblo argentino. Le pedimos perdón, por no haber sido capaces, víctimas que fuimos de una guerra híbrida, de impedir que tal personaje asaltara el gobierno y pronunciara tales palabras en contra de ustedes y del hermano pueblo argentino.