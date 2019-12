De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 20 de diciembre de 2019, p. 10

El ex presidente Felipe Calderón señaló que el gobierno federal debe precisar la información sobre el presunto desvío de recursos de la Secretaría de Gobernación (SG) a una empresa de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad, durante su sexenio.