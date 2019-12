José Antonio Román

Periódico La Jornada

Viernes 20 de diciembre de 2019, p. 9

La Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró a Manuel Bartlett Díaz, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de los delitos de enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de intereses y tráfico de influencias, tras una investigación de varios meses en torno a sus propiedades, empresas e ingresos de él y de sus familiares más cercanos.

En conferencia donde fueron presentadas las conclusiones de estas pesquisas, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dijo que Bartlett no omitió información en su declaración patrimonial ni incurrió en conflictos de intereses. Aseguró que la dependencia actúa con plena libertad y autonomía. No hay intocables ni perseguidos , además de que su actuación no ha sido ni será por consigna ni arbitraria , sino conforme a la ley.

Tras versiones periodísticas que atribuían posesiones millonarias en inmuebles y empresas al ex senador, así como la presentación de varias denuncias anónimas y de legisladores y dirigentes partidistas, la SFP inició en septiembre pasado una investigación en torno a sus propiedades, empresas e ingresos y los de su pareja sentimental, Julia Abdala Lemus, así como la de sus respectivos hijos.

Sobre el posible enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de intereses, se informó que no faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales ni respecto al segundo tema con la finalidad de encubrir el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios.

En torno a los bienes de su pareja, se dijo que no estaba obligado legalmente a declararlos, conforme a la ley vigente, debido a que no tienen el carácter de cónyuges o concubinos, pues no hay entre ambos un vínculo matrimonial conforme a la legislación civil ni cumplen los criterios jurídicos para considerar que están unidos en concubinato. Y en relación con los bienes inmuebles a nombre de los hijos del servidor público, tampoco existía la obligación legal de manifestarlos en sus declaraciones, al ser mayores de edad y no depender económicamente de su padre, señaló Sandoval.