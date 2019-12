Georgina Saldierna

Con 24 medidas de seguridad y dos códigos QR que permitirán saber si una credencial para votar es auténtica, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio a la producción y distribución del nuevo documento, cuyo costo es de 11.58 pesos, tomando en cuenta únicamente el plástico, pero de 280 si se considera todo el proceso que está detrás, como el trabajo informático y de recopilación de datos que se realiza en los módulos de atención a la ciudadanía.

Al dar a conocer el nuevo diseño, Lorenzo Córdova, presidente del INE, dijo que con la elaboración de esta credencial comienzan los preparativos para los comicios federales intermedios de 2021. De hecho, subrayó, empieza la construcción en términos de confianza del que será el proceso comicial más grande y probablemente el más importante en los tiempos recientes del país.

En el centro de producción de las micas, ubicado en Naucalpan, estado de México, añadió que seguirán siendo gratuitas para los ciudadanos, ya que su costo lo absorbe la sociedad por medio del INE y el Estado mexicano.

René Miranda, director del Registro Federal de Electores, explicó que el nuevo diseño incorpora la firma autógrafa de la persona en el anverso, no en el reverso como sucedía con otros modelos, y tiene un elemento óptico variable que permite identificar fácilmente su autenticidad; algunos datos, como el municipio y el estado, ya no serán visibles, pues para efectos electorales no ofrecían gran aporte. Estos se mantendrán en los códigos QR, donde también habrá información relacionada con el sexo del ciudadano, su rostro y huellas dactilares.