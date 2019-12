H

ace algunas semanas (27/9/19) escribí aquí mismo sobre mi duda de si tiene sentido seguir escribiendo sobre cualquier tema que no sea el cambio climático. ¿Tiene sentido hacer cualquier otra cosa que no sea combatir el cambio climático y proteger a nuestros hijos y nietos? La lectura me ha ayudado en estas semanas a clarificar mi angustia y, a pesar del fracaso de la COP25, ha prendido algunas tenues luces de esperanza. Leer a Alejandro Nadal ( La Jornada, 17/12/19) me ha hecho entender que el Acuerdo de París (AP) no se puede aplicar porque no se han aprobado los reglamentos que lo harían operacional. En particular, porque el artículo 6º del AP no se ha reglamentado; en Madrid 2019 no lo acordaron. Por ello, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) siguen aumentando, condenando a nuestros niños y jóvenes a la extinción. Leyendo a René Castro y Julio Berdegué, funcionarios de FAO, en el mismo ejemplar de La Jornada, se encendió un foco de esperanza: si se recuperan 900 millones de hectáreas de tierras degradadas y se reforestan, se absorbería suficiente bióxido de carbono para retrasar (hasta 20 años) el aumento de GEI en la atmósfera y, por tanto, de las temperaturas medias. México, dicen, podría recuperar 6 millones de hectáreas. ¿Cómo se atreve el gobierno de México a no estar haciendo esto, a no estar cumpliendo su obligación con la vida? El programa Sembrando Vida, si bien planta muchos árboles, no tiene como objetivo detener el cambio climático, sino mejorar la vida de algunos centenares de miles de campesinos, por lo cual las extensiones que se están reforestando tendrán un efecto de absorción de GEI demasiado pequeño.

Dos mujeres (Naomi Klein y Ann Pettifor) han escrito, muy recientemente, libros en cuyo título se usa la expresión Green New Deal (GND, Nuevo Trato Verde) aludiendo al New Deal que, para combatir la Gran Depresión puso en marcha Roosevelt. La presentación del libro de Pettifor ( The Case for the New Green Deal) en el diario británico The Guardian, señala:

“El GND tiene el potencial de convertirse en una de las más grandes campañas globales de nuestro tiempo y empezó en 2008… el primer GND fue diseñado por Pettifor y un grupo de economistas y pensadores ingleses, pero fue ignorado en el tumulto de la crisis financiera. Una década después, la idea fue revivida entre los demócratas socialistas en EU, encabezados por Alexandria Ocasio Cortez. El GND demanda una reversión radical y urgente en la economía global, incluyendo la descarbonización total y un compromiso con la equidad y la justicia social. Críticos de todos los bandos han dicho que los conceptos del GND son castillos en el aire que nunca podrían ser puestos en marcha y costarían demasiado. Pero, como muestra Ann Pettifor, necesitamos repensar la función del dinero y cómo trabaja en el sistema global. ¿Cómo es que podemos rescatar a los bancos, pero no al planeta? Tenemos que dejar de pensar en el imperativo del crecimiento económico… El programa será un proyecto a largo plazo, pero tiene que empezar de inmediato”.