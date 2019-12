L

a carrera de Raquel Buenrostro dio un giro espectacular: de pagar facturas del gobierno federal a recaudadora de impuestos. Hasta ayer se desempeñó como Súper Oficial Mayor de Hacienda del gobierno de la 4T, a cargo de la autorización y pago de facturas, desde arrendamiento de automóviles hasta miles de millones de pesos para la adquisición de medicinas. El presidente López Obrador la tiene en un alto concepto, ayer lo repitió, es una mujer honesta, y obtuvo ahorros por 200 mil millones. La promovió a jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ahora deberá recaudar dinero para que Thalía Lagunas Aragón, quien la remplaza en Hacienda, tenga recursos para seguir pagando. Sustituye a otra sobresaliente mujer: Margarita Ríos-Farjat, a quien el Senado invistió como ministra de la Suprema Corte, a propuesta, en una terna del Presidente. Su paso por el SAT fue breve, pero sobresaliente, le tocó librar la batalla de los factureros y la prohibición a cancelar y condonar impuestos. Todas son del equipo del Presidente.

Siete secretarios de Gobernación, dos muertos