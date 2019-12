La ley 651 del 20 de enero de 2015 me proclama presidente constitucional hasta el 22 de enero de 2020 , aclaró en Twitter. Agregó que esta norma no fue abrogada, anulada y menos declarada inconstitucional, por lo que cualquier acto del gobierno de Jeanine Áñez, el empresario conservador Luis Fernando Camacho y el ex candidato presidencial opositor Carlos Mesa es ilegal .

En otra reunión con periodistas aseguró que un equipo integrado por el jurista español Baltasar Garzón luchará contra la orden de detención que emitió antier la fiscalía de La Paz por los delitos de sedición y terrorismo que presuntamente cometió durante las protestas en Bolivia luego de los comicios.

Vamos a actuar jurídicamente contra esta orden de aprehensión que no es constitucional ni legal. No tengo miedo a las detenciones, he sido detenido y confinado. Asilado y refugiado, sólo me faltaba eso.

El proceso se sustenta en un audio revelado por el actual ministro de gobierno de facto, Arturo Murillo, el pasado 22 de noviembre en el cual supuestamente se escucha la voz de Morales dar instrucciones a uno de sus partidarios, el cocalero Faustino Yucra, para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades.

Murillo reconoció en entrevista con la cadena CNN que será complicado que el gobierno argentino extradite a Morales y apuntó que el fiscal general de facto, Juan Lanchipa, pedirá toda la colaboración de la Interpol para que puedan ayudar en la aprehensión .

En este contexto, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió en la madrugada de ayer a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, que prevén llamar a comicios generales el 2 de enero, después que los de octubre fueron anulados por denuncias de fraude nunca comprobadas.