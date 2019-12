De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 20 de diciembre de 2019, p. a15

Julio César Chávez hijo se enredó de nueva cuenta en la controversia al tener que negociar para elevar el peso que había acordado para su pelea de hoy con Daniel Jacobs en Arizona. El duelo estaba pactado en 168 libras, pero previo a la ceremonia de pesaje se cambió a 173 libras debido a que el mexicano superaba el límite marcado.

En el pesaje oficial, realizado un par de horas antes del montaje para televisión, Chávez Jr., registró un peso de 172.7 libras, mientras Jacobs detuvo la báscula en 167.8 libras, aseguró el portal Espn.

Para evitar que Chávez fuera suspendido, los representantes tuvieron que negociar y acordaron disputar el duelo con un límite de 173 libra. Jacobs se vio beneficiado al asegurar una mayor ganancia, que de acuerdo con medios, alcanzaría el millón de dólares, aunque ninguno de los equipos quiso confirmar la cifra.

Jacobs aseguró no estar sorprendido de que Chávez superara el peso e incluso apuntó que lo había previsto, pero dejó claro que lo importante en su carrera era demostrar que puede pelear sin problemas en las 168 libras.