En cuanto a la WADA y su decisión, creo que no sólo es injusta sino también insensata y violatoria del derecho; esa decisión contradice la Carta Olímpica, pues si no hay reclamaciones algunas en cuanto al Comité Olímpico (ruso) en ejercicio, la selección no puede ni debe participar (en competencias) bajo bandera neutral , dijo Putin en su rueda de prensa anual celebrada en Moscú.

Retiran presea a ucraniano

En tanto, el ucraniano Oleksiy Torokhtiy, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 en la categoría de 105 kilogramos, fue desposeído de su título por dopaje, anunció el COI.

El ucraniano había sido suspendido a título provisional en diciembre de 2018 después de un reanálisis de muestras de orina tomadas en los Juegos de Londres.