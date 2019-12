U

n avión tripulado e invisible a simple vista realizó uno o varios vuelos por todo el territorio de Ciudad Juárez. Equipado con varias cámaras capaces de tomar una fotografía por segundo, la información almacenada (un mapa del tamaño de toda la superficie citadina, como aquel imaginado por Borges) habrá ido a parar a una minuciosa y muy tupida base de datos.

Tal información permitió localizar casi sobre la marcha a los autores de un asesinato cometido en una mujer policía. No se sabe qué contenía esa información, además de lo relacionado con propósitos de vigilancia, prevención y seguridad pública. La cámara no discriminaba entre aquello vinculado al tema y numerosos actos de lo que se considera la vida privada de las personas. Pero esa información podría ser objeto de mal uso: compra, manipulación y diversos actos ilícitos (chantajes económicos o políticos, venganzas, desapariciones forzadas y un largo etcétera).

El experimento a que me refiero tuvo lugar durante el sexenio de Calderón. En una sola década, la tecnología ha avanzado en dimensiones que no dejan de sorprendernos. Una de estas sorpresas fue la aparición de los drones. La fabricación de estos artefactos debió suponer, en sus inicios, una considerable inversión. No pasó demasiado tiempo antes de que sus costos se abatieran al grado de que hoy pueden ser adquiridos por cualquier ciudadano de ingreso medio.

Para la venta de los drones se ha empleado los recursos de la publicidad comercial. Una empresa se anuncia por la voz de un empresario dedicado a la construcción de drones. Antes trabajaba para una industria similar, pero advirtió que sus precios subían injustificadamente y prefirió separarse e iniciar su propia industria. Ahora, según esto, fabrica sus drones con mayor calidad y los ofrece a mejores precios.

Los gobiernos y dependencias públicas nunca se han distinguido por adquirir bienes y equipos como lo haría cualquier ciudadano: buscando lo que esa nueva industria fabricante de drones dice buscar: la mejor calidad al precio más bajo. El gobierno de Nuevo León, por ejemplo, adquirió un dron para destinarlo a labores de seguridad (sus índices en el rubro son de los más altos en el país). Invirtió en el aparato 54 millones de pesos. Hace ya varios meses se efectuó tal adquisición. Las vicisitudes de este dron le dieron a la prensa bastante material para cuestionar su compra y su funcionamiento. (Acaso no venía con el instructivo correspondiente). De los pocos vuelos que pudo haber realizado, en uno, se informó vagamente, tuvo un leve percance aeronáutico al aterrizar; permaneció en bodega –por decirlo así– más tiempo de lo previsto, y al cabo se canceló su compra señalando que, en realidad, sólo había costado 25 millones de pesos.