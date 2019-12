Sin embargo, el retraso en el procesamiento en cortes migratorias ha llegado a más de un millón de casos y las agencias fronterizas se vieron rebasadas este año por la llegada de miles de familias centroamericanas que requieren mayor atención y no son fáciles de regresar a México.

Washington. Indocumentados que hayan sido condenados por reingresar ilegalmente a Estados Unidos, conducir en estado de ebriedad o cometer actos de violencia doméstica, no podrán solicitar asilo, de acuerdo con una regulación planteada por el gobierno del presidente Donald Trump, que fue anunciada ayer.

Ciudades santuario están en riesgo

El Departamento de Justicia ha centrado su atención en las llamadas ciudades santuario, como Nueva York y Chicago, que no colaboran con agentes de Seguridad Nacional. Las autoridades de Nueva York, por ejemplo, dicen que no creen que los migrantes deberían ser deportados por delitos menores y no informan al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas cuando tienen a uno bajo arresto. El secretario de Justicia, William Barr, y el encargado de Seguridad Nacional, Chad Wolf, han criticado estas posturas.

Creo que lo que hacemos es jugar a la política con la seguridad pública , dijo Wolf recientemente en una entrevista. Es muy preocupante, desde la perspectiva de seguridad nacional, asegurar que los agentes tengan los datos y las herramientas necesarias para proteger a sus comunidades .

La nueva propuesta volvería inelegibles a solicitantes de asilo en caso de que fueran condenados por un delito grave o si fueron arrestados varias veces por violencia doméstica. Otros incluyen condenas por delitos menores como portar una identificación falsa o recibir de forma ilegal beneficios públicos, además de traficar o albergar a otros migrantes, reingresar ilegalmente al país, delitos federales por actividades relacionadas con pandillas o conducir bajo la influencia de alguna sustancia tóxica.

Se desconoce el número preciso de solicitantes condenados por crímenes, pero 74 mil de las 143 mil personas arrestadas en este año fiscal lo fueron por conducir bajo efectos de alcohol o drogas, además de permanecer aquí sin autorización.