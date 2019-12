Sostuvo que la decisión de la magistrada confirma que se trata de un juicio de Estado, una venganza política que se aleja de cualquier límite legal , y que seguirán denunciando cualquier arbitrariedad, ya sea del Poder Judicial, del Ejecutivo federal o del Legislativo.

En su resolución, añadió el abogado Hernández Barros, la magistrada sostiene que efectivamente el juez se extralimitó, que la licencia es falsa, que las irregularidades detectadas por la defensa existen. Admite que hay incongruencias en la medida cautelar impuesta. Asegura que la decisión de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es ilegal y aún así decide mantenerla en prisión .

Agregó que la magistrada concuerda con que la defensa no mintió , como lo sostiene el Ministerio Público Federal en cada una de las audiencias. “Resuelve que efectivamente la razón de su viaje es irrelevante, que la defensa no fue falaz, que no existe una supuesta ‘red de amigos’ y que acreditó mediante pruebas y testimoniales de su hija que sí tiene arraigo en la Ciudad de México, y que no hay motivo para una prisión preventiva justificada”.