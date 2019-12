Ello, después de que medios de comunicación estadunidenses dieron a conocer que el ex funcionario, detenido en Texas por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, renunció a ese derecho durante la primera audiencia que tuvo en Dallas.

Es decisión libre y voluntaria de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, ejercer o no su derecho de asistencia consular, de acuerdo con fuentes oficiales.

García Luna es un ciudadano mexicano, por ello, si pide respaldo consular tendría que dárselo, no veo por qué no , dijo la semana pasada el canciller.

Acerca de si el ex funcionario había solicitado asistencia consular tras su arresto en Dallas, Texas, Ebrard expresó el lunes que hasta ese momento no había solicitado tal protección. No que yo sepa , respondió a pregunta expresa.