López Obrador indicó que hay una relación de respeto con los estados y se pronunció por que independientemente de si se firma o no se firma, si se suscribe o no un documento, creo que sí debemos hacer el compromiso todos de trabajar juntos. Son momentos de unidad nacional .

Francisco Domínguez también señaló que la seguridad pública, junto con la justicia, son las únicas facultades que no pueden ni deben ser delegadas. Aceptó que haya mediciones y evaluaciones, pero con base en indicadores de resultados , y ofreció un pacto nacional para trabajar en unidad.

Tras avalarse los acuerdos a los que llegó el consejo durante la sesión, López Obrador apremió a poner en el centro de nuestra atención esta demanda de seguridad y esto significa atender el problema todos los días. Tiene que haber perseverancia y, como aquí se mencionó, atención directa de las más altas autoridades. No delegar la atención al problema de la inseguridad y de la violencia, asumirlo nosotros de manera directa .

En tanto, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el panista Francisco Domínguez, demandó no partidizar ni ser mezquinos en este tema, así como abrir un debate con respeto.

Como primer punto ubicó no permitir la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad; de lo contrario, advirtió, se impide cualquier posibilidad de solucionar el problema. También, dijo, cuando no se separa a la autoridad de la delincuencia, no se logra avanzar.

Entre las acciones encaminadas a esta labor recomendó mejorar el desempeño de las policías estatales y municipales, aumentar el número de elementos e invertir en ellos.

Subrayó la importancia de garantizar los derechos humanos: Nada de tortura, nada de desapariciones, nada de masacres . Como ejemplo, señaló que las fuerzas armadas han ayudado a las tareas de seguridad pública en su administración sin violar derechos humanos, y ahora en su formación se incluye como materia obligatoria este tema.

En su turno, la presidenta e la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, llamó a que la estrategia de seguridad tenga un enfoque en el respeto a los derechos humanos y dar prioridad a la participación ciudadana.

Al inicio de la sesión, Durazo Montaño reconoció que ha sido un año difícil en materia de seguridad, en el que evidentemente no se han logrado los resultados deseados, pero en el que se han mejorado los instrumentos del Estado para atenderlo.

Con el voto de abstención del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el consejo avaló los criterios del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los estados y la Ciudad de México para 2020, así como los criterios para su aplicación; los programas y subprogramas con prioridad nacional, y los nuevos integrantes de las comisiones del consejo.

A la sesión del Consejo Nacional de Seguridad asistieron casi todos los gobernadores, con excepción del de Puebla, así como del ministro Javier Laynez Potisek, entre otros.