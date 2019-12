A pesar del aparatoso proceso que iniciará probablemente en enero, y de los crudos señalamientos que ya intercambian los partidismos, no parecen sujetas a una devaluación irremontable las expectativas de Trump de llegar a un segundo periodo en la Casa Blanca. Los republicanos han mantenido en la Cámara de Representantes una notable unidad que bloqueará en el Senado el intento de derribar al excéntrico multimillonario convertido en presidente. La apuesta de los demócratas reside en que, más allá de la aritmética senatorial, la exhibición de los presuntos abusos de poder y obstrucción legislativa cometidos por Trump empujen a suficientes votantes para impedir la relección, que es el tema central de todo el debate.

Astillas

Ha considerado Elba Esther Gordillo que los actuales son buenos tiempos para reaparecer en video, enviar un mensaje a los profesores que antes fueron su coto sindical y advertirlos de que pronto se habrán de ver. Gordillo se siente fortalecida por el muy probable registro de su nuevo partido personal, de las Redes Sociales Progresistas, y los aires de democracia en elección de dirigentes que, obviamente, alcanzarán al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en los siguientes comicios seguramente contará con una planilla elbista… La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, a cargo de Santiago Nieto Castillo, ha aceptado, así sea de manera lacónica, que tiene bajo investigación a compañeros de andanzas de Genaro García Luna. El nombre más relevante de esos acompañantes es el de Luis Cárdenas Palomino, quien debería correr una suerte judicial parecida a la del ex secretario de Seguridad Pública ahora sujeto a proceso judicial en Estados Unidos… En Morena continúa la guerra entre facciones. La Comisión de Honestidad y Justicia emplazó a Ricardo Monreal para que en un plazo de tres días separe de su asiento en la bancada de Morena a la senadora Lilly Téllez, quien fue candidata externa y no está afiliada al partido en el poder. Acusan a la sonorense de conducirse con desapego a la doctrina morenista. Monreal no aceptó la instrucción y recurrirá a la autoridad judicial electoral… El presidente López Obrador y otros legisladores morenistas han desactivado la pretensión de la senadora zacatecana Soledad Luévano de hacer reformas legales para desmontar la histórica separación Iglesia-Estado… ¡Hasta mañana!

