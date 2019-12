M

anuel Espino, ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, afirmó que el ex presidente Felipe Calderón sí sabía de los presuntos vínculos criminales de su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, pero lo encubrió y protegió. No fuimos los únicos que ahí en privado en Los Pinos le llegamos a decir que revisara su estrategia, que revisara el desempeño del propio García Luna, fue mucha gente la que se lo dijo. Por eso me extraña que en redes sociales ahora el ex presidente se hace el sorprendido , agregó Espino en una entrevista con Aristegui Online. La información sensible que le aportaban a México (funcionarios de otros países) terminaban en manos de la delincuencia organizada, a juicio de ellos, por (medio de) Genaro García Luna . Espino fue presidente del CEN panista de 2005 a 2007. “Vinieron (a México) especialistas de diversas partes del mundo, de Europa y de América Latina, con la intención de platicar con el presidente y explicarle cómo es que había fuga de información. Fue organizado el II Foro Internacional: Inseguridad, Dolor Evitable, en Ciudad Juárez, en agosto de 2009. De acuerdo con Espino, uno de los temas era insistir en el tema García Luna. Pese a que inicialmente Calderón confirmó su asistencia, al final no acudió y envió a García Luna en su representación. Espino fue finalmente expulsado del PAN en 2011 acusado de hacer uso excesivo de la libertad de expresión , tras las críticas públicas que hizo sobre la estrategia de seguridad implementada por el entonces presidente Calderón.

Salarios y precios

Por experiencia, los consumidores saben que después de un incremento de salarios hay comerciantes que aumentan los precios. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice que no hay razón para que esto suceda. Aun con lo relevante de este aumento, apenas estamos llegando al nivel que el salario mínimo real tenía en 1993 . Sin embargo, no sale sobrando que la Profeco establezca una vigilancia especial a partir de ya, principalmente en las cadenas de supermercados, donde se dan vuelo retiquetando los precios.

Trabajadores con 20 años de antigüedad

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis mediante la cual determinó que al rescindir la relación laboral de trabajadores con una antigüedad mayor a 20 años, el patrón está obligado a expresar en el aviso correspondiente la causa grave. “El aviso de recisión, –señala la Corte– no sólo debe contener la fecha y causa que la motivan, sino que ha de precisar, además, las razones por las que considera que la falta cometida es particularmente grave o que hace imposible la continuación de la relación de trabajo, a fin de que el trabajador tenga conocimiento de ellas y pueda preparar su defensa, no sólo respecto de la existencia de la causa, sino de esas consideraciones que la califican como particularmente grave”. En otras palabras, un trabajador con mas de 20 años de antigüedad ya forma parte del inventario, es casi imposible despedirlo. Parece justo.