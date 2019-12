E

l caldero de las emociones actuales, al principio apenas contenidas, ha caído en ebullición. Se pide, con graves voces, que también exigen, su natural desfogue. Durante ya varios años de tanteos justicieros, el viejo liderazgo del país ha sido puesto, en repetidas ocasiones, ante el grosero espejo de sus propias tropelías. El corajudo talante de buena parte de la ciudadanía apunta, con precisión, hacia los nombres y las circunstancias de sus bellacos preferidos. Estos personajes, a su vez, acuden, en reiterativo tropel, atosigando recuerdos malhadados: Salinas, Fox, Calderón o Peña Nieto quedan así atrapados en furiosa rebatiña de reproches. Y ahí, en ese horizonte de enojos, reclamos y deseos de castigos, han quedado atorados sin encontrar reposo o, al menos, alguna salida, aunque sea temporal. Estos personajes, otrora estelares, van y vienen en un continuo peregrinar sin destino productivo. Sin embargo, es necesario escombrar algún lugar que por derecho les corresponda, dados sus propios abusos, desusos, crímenes o ilegalidades. Tal parece que no pueden tampoco pasar al olvido que les permita llevar sus vidas, aunque sea de forma vegetativa. Para varios, un oscuro hueco bien podría ser adecuado a su escaso valor y controvertida trayectoria.

Todos ellos fueron protagonistas en un periodo por demás atrabiliario y decadente, si no es que tramposo, dañino, incluso perverso. En su paso por los escenarios públicos prometieron cuanto les pasó frente a su cínico deseo de trascender. No cumplieron ni de cerca y, para el infortunio de miles, quizá millones, quedaron anclados en sus desbocadas pasiones pero, sobre todo, en sus reducidas capacidades. Se rodearon de intereses –grandes o mayúsculos– y ahí retozaron a sus anchas. La sociedad sólo los miraba a lo lejos, de refilón y aceptaba, a veces hasta con mansedumbre, el compungido lugar que se les destinaba. El pueblo (o ciudadanía si se quiere así nombrarlo) fue apuntado en nichos poco amigables con su dignidad. El bienestar colectivo o individual no les interesaba, sino la cómoda y fastuosa tranquilidad del gobernante o patrón.

En muy estrechas y contadas ocasiones se permitió, a hombres y mujeres, ensayar un proyecto propio. El modelo de conducción implantado integró componentes impuestos desde los centros de poder y dedicado a concentrar riqueza y toda clase de oportunidades en unos cuantos privilegiados en exceso. Para una escasa capa de apoyadores que, hasta con gusto, resultaron sus incondicionales, se reservaron limitadas dotaciones de bienes y prestigios que pudieran despertarles ulteriores ambiciones, aunque casi siempre fueron menores o irrealizables.