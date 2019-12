El embarazo de María, como el de Ana, también fue anómalo. Mateo y Lucas dicen que fue preñada por el Espíritu Santo y aquí solamente consigno la narrativa de ambos evangelistas. María, al contrario de Ana (mujer mayor), era adolescente y por no estar todavía casada con José, aunque sí comprometida, no debía encontrarse embarazada. Cuando de forma sorpresiva se entera de la vida a punto de fructificar en su vientre, el Mesías cuyo reinado no tendrá fin (Lucas 1: 33), ella se apresta para enfrentar maledicencias y, aunque no lo cuenta el Nuevo Testamento, debió aquilatar las consecuencias del embarazo sin haber cumplido con lo prescrito en su tiempo: haberse casado previamente.

En las estrofas cantadas por María hay líneas que recuerdan el carácter subversivo del Mesías descrito por el profeta Isaías. Particularmente que será antípoda de quienes muestran poderío mediante la derrota y sumisión autoritaria de sus adversarios. El del rey/siervo será un reino apacible, es decir, fluirá el shalom, la paz integral en todos los órdenes de la vida personal y social. María canta: Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¡Santo es su nombre! De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo; desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías (Lucas 1: 49-53).

La sección citada es una declaración política, en la que se visualiza otra realidad, muy distinta a la impuesta por la pax romana y colaboracionistas locales. Si leemos el cántico de María en el opresivo contexto en que fue interpretado, dejaremos de romantizar y endulzar el acontecimiento que muchos(as) se alistan a celebrar en Navidad. María nos recuerda que otro mundo es posible y que lo alojado en su vientre es modelo de una nueva humanidad.