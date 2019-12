En el documento dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, la ex funcionaria argumentó que la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del MPF ha estado lejos de cumplir con los principios de honradez y respeto a mis derechos humanos. Al contrario, el MPF ha recurrido a mentiras, falsificaciones, (y) difamaciones, con el propósito de obtener resoluciones encaminadas a privarme de mi libertad, simulando apegarse a la ley .

De acuerdo con los abogados que representan a la ex secretaria de Desarrollo Social, la admisión, atención y resolución de la queja es una oportunidad histórica para que la nueva titular de la CNDH demuestre su imparcialidad, autonomía e independencia .

La defensa legal encabezada por el abogado Julio Hernández Barros aseguró que se ha cometido una constante violación a los derechos humanos en el proceso que se le sigue a su clienta, el cual, aseguró, está plagado de arbitrariedades por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa .

La ex secretaria de estado Rosario Robles Berlanga interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Ministerio Público de la Federación, a quien acusó una vez más de difamarla y fabricarle pruebas para que continúe en prisión preventiva.

Pidió a la presidenta de la CNDH admita a trámite la queja; inicie la investigación correspondiente, requiriendo la información pertinente a las autoridades señaladas como violadoras de sus derechos humanos, y emitir la recomendación a los responsables con el objeto de resarcir el daño que le han ocasionado .

En el documento interpuesto por sus representantes legales encabezados por el abogado Julio Hernández y Epigmenio Mendieta Valdés, Rosario Robles asegura que con su actuación tramposa y plagada de mentiras, el Ministerio Público Federal ha faltado a mi derecho al debido proceso .

Insistió en que “el tratamiento que he recibido por parte del Ministerio Público Federal resulta claramente discriminatorio. La llamada estafa maestra, hasta ahora no probada, involucra a otros ex servidores públicos que laboraron en varias dependencias. Sin embargo, la única persona que ha sido llevada a prisión (preventiva) soy yo, una mujer, lo que parece probar el ánimo discriminatorio en mi perjuicio”.