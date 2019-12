Víctor Ballinas y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de diciembre de 2019, p. 17

Senadoras y senadores de Morena cerraron filas en respaldo a Lilly Téllez, ante la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia (CHJ) de su partido, que solicitó al coordinador Ricardo Monreal su expulsión de la bancada.

Martí Batres, ex presidente de Morena y senador de ese partido, sostuvo que no procede expulsarla porque ella no está afiliada a Morena, se trata de una legisladora externa. No está sujeta a la disciplina del partido .

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas manifestó su solidaridad con la senadora Lilly Téllez, “mujer honorable y congruente; si es su deseo, siempre será parte de @MorenaSenadores. Lamentamos el requerimiento de la CHJ–Morena: debe haber libertad de expresión y manifestación, que cuidaremos e impulsaremos. Actuaremos jurídicamente”.

De igual forma, la presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández también en Twitter escribió un mensaje a su compañera de bancada: “estimada senadora @Lilly Téllez ha sido y es un honor ser tu compañera de @Morena Senadores”.