Periódico La Jornada

Miércoles 18 de diciembre de 2019, p. 4

Los gobernadores panistas de Guanajuato y Chihuahua, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Javier Corral Jurado, respectivamente, argumentaron el por qué de su inasistencia a las reuniones de coordinación de seguridad: el primero sostuvo que no va porque ahí no se toman las decisiones , y el segundo señaló no por mucho madrugar amanece más temprano, si eso hubiera sido correcto, los resultados en el país serían otros .

Rodríguez Vallejo aceptó que no asiste a las mesas de seguridad, como dio a conocer el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, porque ahí no se toman las decisiones . La lista de mandatarios que no asiste a esas reuniones es un tema político y de grilla , consideró el gobernador de Guanajuato, y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el envío de un grupo especial de cien elementos de la Marina.