Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de diciembre de 2019, p. 4

La prioridad que confieren los gobernadores a la inseguridad fue exhibida en Palacio Nacional al darse a conocer su participación en las reuniones de coordinación de los estados con la Federación. A pesar de ser la entidad más convulsionada por la violencia, el gobernador de Guanajuato sólo ha asistido a cinco de 263 encuentros, situación similar a los de Chihuahua, Querétaro, Nayarit, Campeche y Tamaulipas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la pretensión no es culpar a nadie, sino informar a los ciudadanos y persuadir a los gobiernos para que haya acuerdos en las estrategias. Aunque subrayó que hay muy buena relación, dijo en que cuando no hay participación de los gobiernos locales nosotros tenemos que suplir. No puede haber vacíos, los vacíos de poder no deben de existir, sobre todo cuando se trata de autoridad, porque los vacíos siempre se llenan .

La presentación del informe de seguridad reveló las diferencias que existen en la certificación de los policías en cada entidad: Jalisco sólo ha certificado 2.7 por ciento; Tlaxcala, 13.2; Baja California Sur, 13.9, y la Ciudad de México, 14.3 por ciento. En contraste, Querétaro lleva 96.4 por ciento; Colima, 86.9; Guanajuato, 81.7, y Baja California, 81.2.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana da cuenta de diferencias pronunciadas en materia salarial para policías operativos. Un agente en San Luis Potosí gana 21 mil pesos, más de tres veces de lo que percibe otro en Tabasco, 6 mil 300, o dos veces más que uno de la Ciudad de México, que cobra 9 mil 861 pesos. Oaxaca, con 8 mil 500 policías, Tlaxcala, Chiapas y Baja California completan el cuadro de percepciones menores a 10 mil pesos.

López Obrador sostuvo que se trabaja con los gobiernos estatales en el fortalecimiento del fondo destinado al apoyo a las entidades en materia de seguridad, que impactaría tanto en alentar un mayor equilibrio salarial como en revertir el déficit de agentes, pues sólo la Ciudad de México tiene superávit de 1.6 en función del estándar internacional.