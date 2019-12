Enfrentar la inseguridad en el país no ha sido fácil y si bien hay retos y desafíos , producto de la estrategia que se aplicó equivocada, fallida y fatal durante el periodo neoliberal, no hay en México ingobernabilidad derivada de los niveles de violencia, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al presentar un balance de la situación delictiva, el jefe del Ejecutivo aludió a sus críticos, de quienes dijo que tras los sucesos recién ocurridos en Estados Unidos, “cuando la realidad los puso en su lugar, están más moderados, más prudentes, pero estaban desatados, se burlaban; decían: ‘Ahí está lo de abrazos, no balazos’, y el no darle la importancia que tiene el combate a la corrupción”.

Durante la presentación del informe general sobre seguridad –un día antes de que se reúna con gobernadores en el Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional–, López Obrador censuró la descomposición que se heredó de gobiernos anteriores. Se requiere que no haya descuidos en la estrategia de combate a la inseguridad ni que haya contubernio.

Si se da protección a la delincuencia no se avanza , señaló en alusión a la aprehensión del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Lo que sucedía en la Policía Federal. ¿Se acuerdan cómo defendían a la Policía Federal? El comportamiento, no de todos, de muchos elementos o de algunos elementos de la Policía Federal, de insubordinación. Todo lo que se sabe ahora con la detención de García Luna, que fue el artífice, el creador de esa policía .

En este contexto, asoció la problemática de la inseguridad con la corrupción, dado que a veces se habla de buenos policías que tienen muy buenas técnicas: es un detective de primera, reconocido por las agencias internacionales. Sí, pero es pillo, es corrupto. Ahí se acaba todo y lo demás pasa a segundo plano. Lo que estamos haciendo es resolver de manera integral .

Subrayó que sobre todo a partir de que se declara la guerra al narcotráfico, se descompone todo, se corrompe todo . Reconoció que no ha sido fácil, porque se heredó una tendencia al alza en delitos en general, con pocos instrumentos para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. Hemos iniciado de cero, no había elementos de seguridad .

Destacó las ventajas de su gobierno ante la estrategia del pasado, como el trabajo coordinado, algo de lo que se adolecía; la creación de la Guardia Nacional y la adecuación de instalaciones para su operación, y la perseverancia de reunirse todos los días con el fin de enfrentar la inseguridad, además de ya no permitir la impunidad.