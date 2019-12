El juez Brian Cogan (el mismo que dio prisión perpetua a El Chapo) le preguntará si se declara culpable o inocente. Puede responder con palabras o sumirse en el silencio como lo hizo El Chapo. No lo golpearán ni le darán un tehuacanazo o una descarga eléctrica en los testículos, como acostumbraba hacer impunemente la Policía Federal de la cual fue jefe. Algunos personajes tanto de Estados Unidos como de México quisieran que su silencio fuera eterno. (En las cárceles de Estados Unidos, aun las más vigiladas, también ocurren suicidios, como sucedió recientemente con el magnate Jeffrey Epstein, acusado de estar implicado en una trama de abusos y explotación sexual de menores; se ahorcó en su celda.) García Luna deberá sopesar en los largos días y noches que siguen qué debe hacer. La periodista Wendy Selene Pérez añade estas dos estampas a su narración. García Luna estaba afeitado, cabello bien recortado de lado. Los menos de 10 minutos que duró la audiencia tuvo los dedos de las manos entrelazados, la cadena colgándole desde la cintura. Estaba nervioso, pestañeaba. En la audiencia estaban su esposa Pereyra y dos hijos adolescentes. Al finalizar, García Luna volteó hacia ellos y con la palma izquierda de la mano se golpeó el pecho y les sonrió. La esposa dijo que no ha hablado con él desde su detención . Su esposa es Linda Cristina Pereyra y sus dos hijos, Genaro y Luna. El reo conoce la falta de escrúpulos de sus amigos y antiguos protectores. Sobra decir que brillaron por su ausencia Fox, Calderón, decenas de gobernadores, senadores y diputados, así como prominentes empresarios con los que se relacionó los años en que estuvo en la cima.

“García Luna necesitó traductor. Tenía la espalda erguida. Cuando saludó al magistrado David L. Horan hizo reverencia y le dijo: Buenas tardes, señor . El magistrado le preguntó a García Luna si entendía lo que estaba pasando, que la intención del gobierno de Estados Unidos era trasladarlo a Nueva York. Él volvió a mover la cabeza y respondió: Sí, señor, muchas gracias . El magistrado le volvió a preguntar si tenía alguna objeción con que lo trasladaran a Nueva York, que si tenía alguna pregunta. García Luna, de pie, custodiado por dos guardias por la espalda y uno de frente, le respondió: No, gracias, señor . Absoluto hermetismo. Si tiene en mente decir algo, lo hará ante la corte del distrito este de Brooklyn.

n la breve audiencia de ayer en Dallas, Genaro García Luna no salió libre bajo fianza. Con el uniforme naranja de los reos, esposado de pies y manos, se encerró en el silencio. Así lo describe en Twitter la periodista Wendy Selene Pérez ( @wendyselene ):

Alza de impuestos en CDMX

El compromiso de no subir impuestos es del gobierno federal, no de los gobiernos locales o al menos así lo interpreta el Congreso de la Ciudad de México. Aprobó la propuesta del gobierno local de incrementar para 2020 el impuestos predial, las bebidas alcohólicas y los juegos de azar, y también a apps de hospedaje como Airbnb. Espera recaudar más de mil millones de pesos. Así que prepárense capitalinos a recibir el nuevo año bajo un chubasco de impuestos. Desde luego también lloverán los amparos, en particular por el impuesto predial.

Ombudsman social

Asunto: ¿y los pensionados?

Muy bien por el aumento al salario mínimo, por fin se empieza a hacer justicia a los trabajadores de México tras casi 40 años de sacrificio deliberado por los tecnócratas del neoliberalismo. Pero, ¿y los pensionados del IMSS van a recibir la justa compensación que estableció hace un par de meses la SCJN de volver a calcular las pensiones a partir del salario mínimo y no de la UMA, como lo estableció Peña Nieto en 2015? ¿Los trabajadores jubilados no merecen ser reconocidos con una pensión digna?

Ángel Serrano

Twiteratti

El aumento del salario mínimo, el dólar a menos de 19 pesos, el Tren Maya es un hecho, Lilly Téllez fuera de Morena, García Luna preso y además Fox está tuiteando en favor de AMLO (eso en realidad me preocupa). ¡Es que nos llegó la Navidad antes del 24!

Amira Konik / @dadkom14

