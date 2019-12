Precisión respecto a donativo de libros

a Dirección de Acervo Bibliohemerográfico, perteneciente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), reconoce la importancia de la gestión de donativos para el desarrollo de colecciones de las bibliotecas públicas de la ciudad.

También agradece la colaboración de instancias públicas y académicas que con sus donaciones han contribuido a incrementar los acervos que las bibliotecas ofrecen a sus usuarios. No obstante, manifiesta que, a la fecha, y después de una búsqueda en los registros, no ha recibido un donativo como el referido por la C. Dalia Arista, según refirió en El Correo Ilustrado de la edición de ayer.

Esta dirección refrenda su compromiso con la gestión adecuada y responsable de la Red de Bibliotecas de la Ciudad y respalda el esclarecimiento de lo ocurrido con el donativo aludido.

Norma Angélica Antonio Monroy, directora de Acervo Bibliohemerográfico de la Sectei

Amenazan de muerte a colaborador de Ojarasca

Pedro Uc Be, amigo y colaborador de Ojarasca, ha sido amenazado de muerte junto con su familia.

Lo anterior, claramente por su oposición razonada al proyecto mal bautizado como Tren Maya.

Pedro es poeta y autoridad moral del pueblo maya. Las oscuras manos que lo amenazan vilmente lo eligieron por su notoriedad y su prestigio. El gobierno federal está obligado a proteger a Pedro y a los suyos, e identificar y sancionar a los culpables y dejar claro que nada tiene que ver con esta infamia.

No queremos que se repita la desgracia de Samir Flores, muy visible opositor a otro megaproyecto federal en Morelos, quien fue asesinado en vísperas de otra consulta igual de ilegal y autoritaria que la que acaba de aplastar a los pueblos mayas de la península de Yucatán. Exigimos garantías totales y respeto a la vida y a la libertad de pensamiento para Pedro Uc.

Suplemento Ojarasca: Hermann Bellinghausen, Gloria Muñoz Ramírez y Ramón Vera Herrera

Sindicatos y alza al salario mínimo

El aumento de 20 por ciento a los salarios mínimos para 2020, que pasará de 102.69 pesos diarios a 123.22, constituye un avance en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, en virtud de que según datos del Inegi, a junio pasado, 10 millones 891 mil trabajadores ganan a diario hasta un minisalario.

Esta decisión del gobierno de López Obrador rompe con las políticas neoliberales de topes salariales que por más de tres décadas impusieron los gobiernos priístas y panistas; sin embargo, el monto del minisalario aún es insuficiente para que cumpla con lo que establece el artículo 123 de constitucional.