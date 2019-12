▲ El ex presidente de Pakistán Pervez Musharraf fue sentenciado ayer a muerte en un caso de traición relacionado con el estado de emergencia que impuso en 2007. El ex gobernante reside en Emiratos Árabes Unidos y como no existe tratado de extradición es poco probable que sea arrestado. El ejército indicó que recibió la noticia con mucho dolor . En la imagen, partidarios del general repudian el fallo en la provincia de Hyderabad, en el sur del país. Foto Ap