Periódico La Jornada

Miércoles 18 de diciembre de 2019, p. 30

Buenos Aires. El presidente de Bolivia en el exilio, Evo Morales, denunció la injerencia de Estados Unidos en el golpe de Estado en su país, y en cuanto a la participación de militares en el mismo, señaló al comandante de la fuerza aérea Jorge Gonzalo Terceros Lara, quien, dijo, intentó retenerlo en Bolivia por todos los medios.

Agregó que hará campaña por su partido Movimiento al Socialismo (MAS) desde Argentina, adonde llegó el jueves pasado. No tengo miedo a la detención. Ahora que no soy aspirante, no soy presidente, puedo acompañar a candidatos para ganar elecciones; esa es la mayor ambición que tengo , sostuvo ayer en conferencia de prensa.

Sobre los precandidatos de su partido a la presidencia, mencionó entre otros a Luis Arce y Andrónico Rodríguez, aunque sobre el último señaló que es muy joven para ser aspirante a la presidencia.

En entrevista con el canal C5N, Morales mencionó que llegó aquí fortalecido, convencido de que la lucha política, ideológica, programática y social sigue. Estoy seguro que vamos a ganar las elecciones .

El dirigente boliviano permaneció un mes en México y luego tuvo una breve estancia en Cuba, donde se hizo una revisión médica.

Mientras está en proceso de recibir su estatus como refugiado político en Argentina, Morales destacó los profundos cambios en Bolivia durante su gobierno, lo que irritó al poder hegemónico. Agregó que está seguro de que el MAS ganará en las elecciones que se realizarán en su país dentro de unos dos meses.

Al preguntarle si reconocerían ese triunfo los golpistas, recordó que él ganó la primera vuelta el pasado 20 de octubre, lo cual fue confirmado por importantes instituciones internacionales, y advirtió: Ahora sí puede haber fraude, lo que nunca sucedió durante mi gobierno , y añadió una frase muy explícita: Entiendo perfectamente que cuando Estados Unidos muerde, no suelta .

Sin embargo, informó que podrían contar con importantes misiones de observadores internacionales y representantes de países amigos, el Centro Carter y la Organización de Naciones Unidas, que son confiables; también se refirió a la posibilidad de incluir al Vaticano.