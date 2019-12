Además, se ha anunciado el cartel, basado en la fusión de grandes bandas españolas y latinoamericanas: Ara Malikian, Aterciopelados, Andrés Calamaro, Babasónicos, Bebe, Carlos Sadness, Caligaris, Centavrvs, Café Tacvba, Dengue Dengue Dengue, Enrique Bunbury, Instituto Mexicano del Sonido, Iván Ferreiro, León Benavente, Lionware, Kase.O, Leiva, Little Jesus, María Guadaña, Miss Bolivia, Mikel Erentxun, Miss Caffeina, Molotov, Mon Laferte, Morad, Mula, R de Rumba DJ, Nortec Bostich + Fussible, Rulo y la Contrabanda, Sho Hai, Sidonie, Taburete, Vetusta Morla, Ximena Sariñana, Viva Suecia, The Dollar Club y Facedown Ass Up.

Sin duda, la experiencia del Vive Latino Zaragoza será un escaparate esencial para amantes del pop-rock en español, que podrán comprar los primeros abonos limitados a precio especial a partir de este mismo martes a las 20:00 horas en vivelatino.es.