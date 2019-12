Braulio Carbajal

De brindar pensiones con base en el salario mínimo y no en la unidad de medida y actualización (UMA), como está actualmente en discusión, el alza al minisalario se verá reflejada en mejores pensiones para los futuros jubilados. No obstante, especialistas advirtieron que los incrementos deben realizarse en una magnitud que no afecte las finanzas públicas, dado que el renglón destinado al pago de jubilaciones es el que más crece en el Presupuesto.

Para Jorge Sánchez Tello, director de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), en caso de que se concrete que la pensión de los mexicanos (que es de mínimo un salario mínimo y hasta un máximo de 25) se indexe al minisalario, será de gran ayuda para los jubilados.

En septiembre pasado la Suprema Corte resolvió que las pensiones se deben actualizar en salarios mínimos y no en UMAs. Posteriormente, Luis Antonio Ramírez, director general del ISSSTE, declaró que las pensiones se seguirán actualizando en UMA, cuyo valor es fijado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.