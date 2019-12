▲ Petróleos Mexicanos ha puesto la casa en orden y lo ha comunicado de forma clara al mercado, opina Nuno Matos. Foto Luis Castillo/archivo

Nuno Matos planteó que la administración también se ha enfocado en efectuar una restructura interna de Petróleos Mexicanos (Pemex), elevar los niveles de producción y erradicar la corrupción dentro de la empresa.

Pemex ha tenido un 2019 en el que se ha puesto la casa en orden y lo ha comunicado de forma muy clara al mercado. Por un lado, ha refinanciado su deuda de largo plazo. Por tanto, hoy, el perfil de deuda de la petrolera es mucho mejor que hace 12 meses y a escala operativa se ha dedicado a eliminar la corrupción, a reducir el robo de combustible y a incrementar la producción , declaró.

Ante tales medidas, detalló, en caso de que la petrolera mantenga un incremento de producción rentable y en la medida en que lo pueda seguir haciendo, se tendrá una empresa productiva del Estado más fuerte .

Los problemas de Pemex no vienen de esta administración, sino de décadas. No es posible esperar una solución mágica y que en seis meses se arregle lo que en décadas no, pero vemos un gran interés de la administración por arreglar el conflicto de la petrolera y que sea una empresa que pueda competir tanto en México como en los mercados donde está compitiendo.

Aunado a la presentación del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, hace unas semanas, Nuno Matos apuntó que aún falta que, a principios de 2020, se anuncie una segunda parte, en la cual se espera principalmente que los proyectos del sector energético sean más claros.