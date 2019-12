Susana González G.

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de diciembre de 2019, p. 23

El aumento al salario mínimo para el año próximo es positivo , pero sirve para cubrir sólo una canasta básica y no satisface las necesidades de una familia de cuatro integrantes, donde dos trabajen y tengan ingresos. Para ello sería necesario duplicar los 102.68 pesos vigentes, pero de manera gradual y en varios años, aseguró Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Aunque la canasta básica considerada no sólo es alimentaria, ya que incluye otros productos y servicios, como ropa, transporte, electricidad y gas, sostuvo: Cubre lo mínimo de sobrevivencia; no es una canasta de bienestar, sino sólo de vida digna para no caer en pobreza y se requieren dos canastas para una familia de cuatro integrantes.