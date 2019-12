▲ Virgilio Fernández del Real, con Estela, su segunda esposa, en la Casa Museo Gene Byron, ubicada en el barrio Marfil, Guanajuato, en noviembre de 2011. Foto Mónica Mateos

El ex brigadista recordó que no peleó contra Franco, sino que combatió el fascismo de Benito Mussolini y el nacionalsocialismo de Adolf Hitler. Consideró que hacía falta una nueva brigada para defender al mundo de Donald Trump. ‘‘Hay que terminar con la corrupción, con la impunidad; mientras no tengamos ayuntamientos donde no cobre ni el alcalde, mientras no existan políticos que trabajen para que el pueblo salga de la miseria, y esta inseguridad que hay en México, no podremos salir adelante”, externó en esa charla.