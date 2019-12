Luego de que los dos autores se turnaron para leer pasajes de sus respectivas obras, Murakami dijo: ‘‘De hecho, tengo una nueva novela que escribí hace unas semanas, y no la he publicado’’.

▲ Haruki Murakami en Tokio, ayer, en su primera lectura pública en su natal Japón en casi un cuarto de siglo. A sus 70 años es uno de los escritores más aclamados. Foto Ap

Luego de que el protagonista lo invita a su cuarto para charlar y beber cerveza, el animal dice que se llama El Mono de Shinagawa y revela que tiene la mala costumbre de robar parte de los nombres de las mujeres de las que se enamora hurtándoles sus licencias de conducir y otros documentos de identidad, y que eso las lleva a olvidar sus nombres.

Sin planes de publicar Confesiones del mono...

Murakami adelantó que Confesiones del mono de Shinagawa toma 50 minutos de lectura y leyó una versión abreviada de 30 minutos. Dijo que no tiene planes de publicar la historia.

Sin ninguna cámara de video presente, Murakami lució relajado mientras él y Kawakami se turnaban para leer sus relatos.

Kawakami ganó el prestigioso Premio Akutagawa en 2008 por Breasts and Eggs y ha escrito otras novelas galardonadas, como Dreams of Love, etcétera, Yearning y Heaven. Ambos autores publicaron juntos un nuevo libro, A Horned Owl Takes Off at Dawn: A long long interview by Kawakami Mieko, colección de entrevistas de la escritora a Murakami.