No podemos seguir sólo como una organización de lucha en las calles frente a un aparato represivo que no termina de irse. Debemos hacer una reflexión autocrítica profunda y plantearnos una CNTE fuerte, con capacidad de negociación, con proyecto pedagógico y con posibilidades reales de recuperar su sindicato , afirma.

Las lecturas que tenía la CNTE hasta antes de este gobierno eran diferentes. No estamos en contra o en favor de ningún gobierno, pero reconocemos que en éste hay una forma distinta de gobernar. Definir cómo tenemos que actuar sin perder de vista nuestro papel histórico y los objetivos que nos dieron origen en 1979 es el punto a debate , afirma Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México.

Francisco Bravo, ex dirigente e integrante de la DPN, recordó que la coordinadora nació como una organización de masas, no de cúpulas. Hemos vivido la compra de dirigentes, la represión encarnizada desde el Estado, perdimos a más de 180 compañeros y muchos más fueron encarcelados y cesados, pero sobrevivimos como organización porque las decisiones no son de un líder o una cúpula, sino colectivas .

Sin embargo, definir el rumbo tras 40 años de existencia, plantea nuevos retos. Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la sección 7 de Chiapas, reconoce que en materia de política interna la coordinadora sufre algunos temblores .

Con la llegada de este nuevo gobierno enfrentamos una situación distinta. Hay un reconocimiento de lo que ha sido la CNTE, pero también hay una apropiación de muchas de nuestras banderas, lo que genera inquietud en muchos contingentes, y en otros, surge el interés de abrazar esta política, pero frente a estos escenarios no podemos olvidar a nuestros caídos, la feroz represión que enfrentamos y las añejas demandas que no se han cumplido .