Por medio de un comunicado, Rivera agregó que, además, los pobladores no tuvieron la información objetiva para decidir de manera consciente, lo que se traduce como una acción antidemocrática .

El pasado domingo se efectuó la consulta sobre la construcción del Tren Maya, que involucra a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por el cual en el PAN nos pronunciamos en contra de este ejercicio, ya que se realizó sin la intervención de un organismo autónomo e independiente, es decir, no contó con garantías de imparcialidad , sostuvo ayer Riult Rivera, coordinador nacional de Medio Ambiente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido.

Agregó que diversas organizaciones ambientalistas y activistas defensores de la tierra se han pronunciado sobre el riesgo que implica la construcción en esa parte del país, ya que existen especies endémicas en la zona donde pasará el Tren Maya lo cual dañaría de manera grave a los ecosistemas, sobre todo porque habitan animales en peligro de extinción .