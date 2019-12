Al ser entrevistado después de inaugurar la 32 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el funcionario afirmó: “Sería ingenuo pensar que actuó en solitario, no hay quien pueda brindar protección a una organización criminal, mucho menos de las dimensiones que en su momento tuvo el cártel de Sinaloa, si no es a partir de una red de protección y en esa investigación estamos trabajando”.

No obstante, aseguró que no se cometerá ninguna injusticia y que el personal profesional, que haya mostrado capacidad y resultados para ocupar su lugar no será afectado: Estamos hablando de aquellos que llegaron personal o políticamente, o complicitariamente comprometidos con el ex secretario de Seguridad Pública. En absolutamente todas las instancias de la dependencia estamos trabajando ya en este proceso de depuración .

Durante su discurso, Durazo informó que durante los anteriores nueve años 50 mil armas de fuego a cargo de corporaciones oficiales de seguridad pública fueron robadas, y que un número similar se alquilaron para cometer crímenes.

Esto es una muestra del tamaño de la complicidad que existía entre la delincuencia organizada y las corporaciones policiacas de todos los niveles de gobierno.