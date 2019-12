Néstor Jiménez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 17 de diciembre de 2019, p. 10

En medio de las investigaciones que realiza Estados Unidos relacionadas con la detención del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, señalado por las autoridades de ese país por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el gobierno mexicano no iniciará indagatorias al respecto para que no se interprete como represalia o linchamiento político, pero cooperarán con toda la información que se solicite.

Afirmó que hay columnistas nerviosos porque estuvieron involucrados con el ex funcionario, a quienes recalcó que la justicia estadunidense permite reducir penas a cambio de información.

Durante su conferencia de prensa también se presentaron los resultados de la consulta ciudadana sobre el Tren Maya, en la que 93 mil 142 personas –de las 100 mil 940 que votaron– respaldaron el proyecto, tras lo cual en enero se harán las primeras licitaciones. Se presentó también un balance de la subasta efectuada en Los Pinos, en la que se recaudaron 78.3 millones de pesos con la oferta de autos de lujo, casas, joyas y dos aeronaves, que serán destinados para obras en caminos de Nayarit y Guanajuato.

El mandatario empezó ayer su conferencia de prensa con un mensaje en el que abordó, entre otros temas, el caso de García Luna, quien fue detenido la semana pasada.

Al referirse a las columnas periodísticas en las que se ha criticado la actuación del gobierno frente a los agregados laborales del T-MEC que plantea aprobar Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo agregó: “Leía yo a un columnista, de esos que están ahora muy nerviosos, tensos, porque estuvieron involucrados en los asuntos de García Luna, o están implicados, los que fueron partícipes… a todos los que están involucrados una recomendación respetuosa es que se serenen, se tranquilicen, que el que nada debe nada teme”.