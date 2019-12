Dijo que con el gobierno se puede coincidir o disentir, pero ello será con base en cada decisión que se tome. No nos cuesta ningún trabajo como lo hacíamos hace unos momentos, reconocer y celebrar cuando hay una buena política pública, así lo hemos hecho en el pasado y así lo haremos hacia delante. Igual que cuando haya que cuestionar y señalar lo seguiremos haciendo. Aquí no hay ni conflictos personales, ni pleitos casados. No somos opositores fundamentalistas ni aplaudidores sistemáticos , apuntó.

De Hoyos Walther también reconoció la participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, en el proceso de discusión del ajuste salarial, por haber logrado un consenso entre los distintos sectores productivos del país.

La Concamin indicó que el salario mínimo general se ubicará por encima de la inflación estimada para el próximo año –el BdeM la calcula entre 2.8 y 2.9 por ciento– y aseguró que la industria paga en promedio 3.5 veces salarios mínimos a 8.4 millones de trabajadores.